Salvatore Esposito in ospedale: «Tornerò più forte di prima»

«Tornerò più forte di prima». Salvatore Esposito saluta così i suoi fan dal letto di ospedale. L'attore protagonista di Gomorra si è operato alla gamba sinistra come si può vedere dall'immagine pubblicata sui social di "Gennaro Savastano": «Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell' Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING !!!»

Neanche a dirlo tantissimi i commenti di incoraggiamento. L'attore è amato, basta vederlo dal numero dei followers. Alcuni commenti sono molto divertenti e sono molti i riferimenti alla fortunatissima serie tv nel post dell'attore: «Ciro ti ha sparato di nuovo?»; «L'importante è che stai bene e sei in buone mani»; «Chi è stato? Totor Mascherin? Pepp l' Amuchina? Giuovann guant e' lattice?»; «"Primm Gennar adda ascí dalla sala operativa, po vrimm o riest"... "Cirú piens c tu, chiamm l'avvocat" ».

L'attore è molto attivo sui social e nei prossimi giorni si attendono notizie e aggiornamenti sul suo stato di salute. L'infortunio he gli ha causato una frattura alla gamba sinistra e dunque l'immediato ricovero in ospedale.



Ultimo aggiornamento: 16:27

