«Gomorra», ultimo ciak per Genny Savastano. Sui social la commozione di Salvatore Esposito

Un lungo post sulla sua pagina ufficiale per l'utimo ciak, per l'addio di Salvatore Esposito (Genny Savastano) a Gomorra La Serie e al suo personaggio. Lo ha dichiarato commosso anche nel video che accompagna il testo.

«Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande. Voglio ringrazie Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell'ombra hanno lavorato duramente per noi. Ora tocca a te Genna'. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po' per #Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena !!! THE END».

Papà Giuseppe e mamma Susy hanno assistito all'ultimo ciak di Salvatore e hanno dedicato, anche attraverso i social network, parole bellissime al figlio e alla sua esperienza.

«Stasera è stata una serata molto emozionante. Vedere l'ultimo ciak di Gomorra 5 è dire addio a Genny Savastano.Tu Salvatore Esposito diverso da lui anni luce lo hai interpretato alla grande.Cià Gennaro Savastano» e ancora «Hai reso bellissimo qualcosa di orrido, essere l'opposto di ciò che sei in tutto. Hai dimostrato il tuo talento e il mondo si è accorto di te, in questi anni hai girato il mondo e i più grandi registi e produttori di sono congratulati con te. Hai dato a noi famiglia delle soddisfazioni immense e resi sempre più orgogliosi dell'uomo che sei, prima dell'attore. Io da padre non ho mai smesso di credere in te e tu mi sei testimone, ma siamo ancora agli inizi, ci saranno ancora tanti palcoscenici che dovranno accoglierti in tutto il mondo. La famiglia,la nostra forza, ricordi? Ti amo e resta come sei sempre stato, un ragazzo meraviglioso».