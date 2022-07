"Good Vibes", terminate le riprese l’opera prima di Janet De Nardis

"Good Vibes", terminate le riprese dell’opera prima di Janet De Nardis

«Immaginate per un momento di entrare in possesso di un oggetto di immenso valore, dalla cui gestione dipende la vostra salvezza o la vostra rovina. Siete certi che ve la sapreste cavare?» Inizia con questa citazione di Mark Twain il film diretto da Janet De Nardis, scritto dalla stessa De Nardis con Mirko Virgili e Ersilia Cacace, le cui riprese si sono appena concluse nel Lazio dopo aver toccato anche la Calabria.

Alessandro, un ragazzino di 12 anni trova, sul luogo di un incidente, un cellulare contenente un’applicazione che permette di avere la copia del telefono di chiunque: basterà inserire il numero di chi si desidera «spiare». Da qui si dipaneranno 5 storie dove i vari protagonisti si confronteranno con i propri desideri e istinti, oltre che con la capacità di gestire il potere della conoscenza. Caterina Murino, Vincent Riotta, Mimmo Calopresti, Ludovico Fremont, Nicola Pecci, Andrea De Rosa, Stefania Casini, Antonio Tallura, Giulia Petrungaro, Luca Di Giovanni, Leonardo Santini e Alessandro Onorati sono solo alcuni dei protagonisti di questo film a episodi, tutti concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino di un telefono e dei suoi proprietari.

Una riflessione sulla nostra vita e su quella di chi amiamo. «Sento di avere dato vita ad una creatura che cresce ogni giorno con me da due anni! Ho creduto davvero tantissimo in questo progetto e oggi, dopo infinite battaglie, Good Vibes è una realtà! Un’opera prima è sempre complicata, e vivere un progetto dalla realizzazione allo sviluppo è entusiasmante, ma anche incredibilmente difficile, ma sono una guerriera e non riposerò finché la missione non sarà compiuta!- ha dichiarato la regista- Da anni, oltre alla valorizzazione dei tanti creativi webnativi, porto avanti anche progetti di sensibilizzazione-aggiunge- all’utilizzo eccessivo o bagliato del web. Questo film ci farà riflettere molto».