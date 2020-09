È morto Terry Goodkind, autore della saga fantasy “La spada della verità”

Lo scrittore statunitense Terry Goodkind, uno dei più famosi autori contemporanei di fantasy, conosciuto nel mondo principalmente per la saga “La spada della verità”, è morto all'età di 72 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta ieri, è stato dato dalla sua pagina ufficiale su Facebook. Era nato l'11 gennaio 1948 a Omaha, in Nebraska. Pur soffrendo di una rara forma di dislessia, Goodkind ha svolto i mestieri più disparati e stravaganti (carpentiere, liutaio e restauratore, tra gli altri), coltivando allo stesso tempo la passione per la pittura, che lo ha portato a inserire alcuni disegni all'interno dei suoi libri.

Nel 1983 si è trasferito nel Maine, dove ha iniziato a creare i personaggi e le trame del ciclo fantasy che lo ha reso celebre a livello internazionale, “La Spada della Verità”, pubblicato in Italia da Fanucci Editore. Dal primo titolo pubblicato nel 1994, “La prima regola del mago”, la saga si compone di 15 volumi, l'ultimo dei quali è “Cuore guerriero” (2015): è ambientata nel fantastico mondo delle Terre d'Occidente ora in pericolo, dove i confini magici, eretti da un grande arcimago a difesa della civiltà contro i poteri del male, stanno crollando sotto la minaccia di esseri mostruosi provenienti dagli altri Regni. “La spada della verità” è diventata una serie tv dal 2008 diretta dal regista Sam Raimi: il protagonista della saga Richard Cypher è interpretato dall'attore australiano Craig Horner.

Goodkind ha pubblicato oltre quaranta libri con uno straordinario successo internazionale. Fanucci ha pubblicato anche i romanzi correlati al ciclo La spada della verità​, tra cui La legge dei nove e La leggenda di Magda Searus. Newton Compton ha pubblicato i romanzi La signora della morte e La città di sangue, titoli di una serie incentrata su Nicci, l'incantatrice già apparsa in molti dei suoi libri.

