Google annuncia l'uscita di «The Batman» con una speciale animazione

Sarà proiettato da oggi nelle sale italiane l'ultimo film di Matt Reeves intitolato «The Batman».

In attesa di vedere l'ultima pellicola dedicata al Crociato di Gotham - già acclamata dalla critica - Google ha preparato una sopresa per i fan di tutto il mondo: il browser americano, tramite un easter egg, consente di accendere un Bat-Segnale che aleggerà sul nostro schermo.

Ma come possiamo attivare il Bat-Segnale che Google ha dedicato a The Batman? Basta fare una ricerca dedicata al Cavaliere Oscuro, inserendo richieste come Bruce Wayne, Gotham City, Commisario Gordon o un più semplice Bat-Segnale. Facciamo un esempio: se googliamo James Gordon, apparirà sulla destra un piccolo riquadro dove è presente un'icona rappresentante un piccolo Bat-segnale che si muoverà simulando il tradizionale richiamo luminoso utilizzato proprio dal Commissario Gordon per richiedere l’aiuto del Cavaliere Oscuro.

La simpatica trovata degli uffici di Google non è stata messa in piedi insieme alla Warner Bros, la casa di produzione del film, ma è nata come segno di affetto e rispetto per il personaggio. La funzione rimarrà operativa per tutto l’anno permettendoci così di indossare i panni del Commissario James Gordon per molto tempo ancora.

L’easter egg del Bat-Segnale su Google, in occasione di The Batman, è anche un segno di come il 2022 possa essere un anno di grande importanza per il Dceu, l’universo cinematografico degli eroi di casa Dc Comics.

Tra le tante iniziative digitali e non, anche Napoli è stata coinvolta nella promozione del film sull'uomo pipistrello: nell’intervallo del match tra gli azzurri di Spaletti e la Lazio di Sarri, è stato messo in scena uno spettacolo di luci che ha visto apparire il Bat-Segnale sulle tribune dello stadio capitolino.

In seguito, sono apparsi anche due cosplayer travestiti da Batman e Catwoman. Per il dispiacere dei tifosi, gli interpreti dei due supereroi non erano Robert Pattinson e Zoe Kravitz.