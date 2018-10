Gran Gala cinema e fiction, serata finale da tappeto rosso nel castello di Castellammare

Domenica 14 Ottobre 2018, 15:59

La Campania si conferma sempre più terra di cinema. Lo dimostra il successo della X Edizione del Gala del Cinema e della Fiction, che si è conclusa ieri sera nel Castello Medioevale di Castellammare con la serata dedicata alle premiazioni. A fare da padrone di casa Maurizio Casagrande, affiancato dal padrino di questa edizione, Iago Garcia, protagonista della serie TV «Il Segreto». Dal cinema al teatro, dalla tv alla fiction, dalla moda al web: a prendere parte alla serata finale tanti protagonisti del panorama cinematografico campano e non solo.La serata da tappeto rosso è stata anche l’occasione per attribuire Premi Speciali, come quello riservato a Vince Tempera per la categoria Cinema e Musica, Geppy Gleijeses per il Cinema e Teatro, Gaia Bermani Amaral, per il Cinema e Moda, Cristiano Caccamo per il Premio Speciale Rising Star. Franca Leosini è stata invece premiata come giornalista dell’anno, Sara Serraiocco Premio Speciale Rising Star Internazionale, ed il Premio Speciale BCC NAPOLI è invece andato a Rosario Rinaldo, produttore di “Sirene”. Tra gli ospiti Salvatore Esposito, il Genny di Gomorra la serie, i The Jackal, Massimiliano Gallo e tanti altri.«La decima edizione del Gala conferma la grande vocazione di Napoli e della Campania come terra di cinema – ha sottolineato le produzioni vengono qui con grande piacere, sono tante quelle attualmente sul set in Campania, e altre ne arriveranno. Questa è la prova di come il cinema non sia soltanto un processo artistico ma anche economico che crea sviluppo, crea ricchezza e lavoro. Favorire lo show business vuol dire voler valorizzare le possibilità di un territorio anche in termini turistici».I vincitori delle varie sezioni sono stati selezionati dal una giuria composta dai i giornalisti Titta Fiore, Valerio Caprara, Enrico Magrelli, Tonino Pinto, Alessandro Barbano, gli attori Marco Bonini e Paola Minaccioni, il regista Riccardo Grandi, il produttore Enzo Sisti e Corrado Matera Assessore al Turismo Regione Campania. Il Premio Miglior Corto è stato assegnato a “Tu m’uccidi o crudele” di Giovanni Calvino, il Premio Migliore Attrice di Corto è andato a Luisa Ranieri, per la sua interpretazione in “L’affitto”, mentre Mario Porfito si è aggiudicato il Premio Migliore Regista di Corto e Patrizio Rispo il Premio Miglior Attore di Corto per “Weekend”.«I produttori registi scenografie e sceneggiatori vogliono venire qui perché la nostra è una terra che ispira tantissimo – ha commentato durante la serata Valeria Rocca, produttrice e ideatrice del Festival - Tutti sono entusiasti di Napoli per l’energia che raccolgono e le storie che si vedono quotidianamente. Il Gala esiste ed esisterà proprio perché deve celebrare questo fortunato periodo che stiamo vivendo».