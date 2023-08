Il regista sudafricano-canadese Neill Blomkamp esordì nel 2009 con «District 9», sci-fi distopico che nelle pieghe della lotta a un'invasione aliena raccontava storie molto concrete di razzismo e segregazione. Poi ci furono «Elysium» (2013) e «Chappie» (2015), altri due sci-fi dal retrogusto sociologico.

Oggi con «Gran Turismo», dal 20 settembre al cinema in Italia, Blomkamp svolta verso la realtà, raccontando nel film tratto dal famoso videogioco, la storia vera di Jann Mardenborough, giovane appassionato di videogame, che dal mondo delle gare virtuali riuscì a passare alla pista reale. Mardenborough nel 2011 vinse la GT Academy, programma di formazione voluto dagli sviluppatori Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital in collaborazione con Nissan. Riuscì a battere 90.000 altri concorrenti e divenne pilota professionista gareggiando nelle «24 ore» di Dubai e Le Mann e diventando collaudatore in Formula E.

Archie Madekwe presta il volto a Jann Mardenborough, bravissimo con la Playstation, soprattutto quando si tratta di manovrare le auto da corsa del videogioco «Gran Turismo». «Prima o poi dovrai pur lasciare questa stanza», gli ripetono i genitori interpretati da Djimon Hounsou e dalla ex Spice Girl Geri Halliwell-Horner. Ma mamma e papà non si aspettano che il ragazzo lasci la sua cameretta a Cardiff, ma solo per portare su una reale pista da corsa le sue capacità alla console. È lo sceriffo Hopper di «Stranger things» David Harbour ad interpretare l'allenatore Jack Salter che, prima con riluttanza, poi con sempre maggior entusiasmo porterà in pista il giovane videogamer, mentre Orlando Bloom interpreta l'oscuro impresario che organizza la gara.

Quella che segue è la più classica delle storie di riscatto personale, con Jann che prima verrà odiato, dai meccanici e da chiunque avrà a che fare con le sue indubbie eppur virtuali capacità al volante e poi verrà compreso e portato alla vittoria. Con la sottotrama della fra il vecchio e il nuovo, fra l'esperienza con l'asfalto di Jack/David Harbour e la nuova tecnica da videogioco di Jann.

Una storia tradizionale con un condimento da videogioco. Qualche mese fa Apple Tv aveva prodotto «Tetris», storia di uno dei primi e più famosi videogiochi del secolo scorso. Come accadeva in quel caso, anche questo film riprende lo stesso espediente narrativo alternando scene reali con immagini e frasi da videogioco. Jann, quando è in strada dietro un vero volante reimmagina il mondo reale come quello del suo videogioco preferito, frasi salienti comprese.

Il film racconta anche l'incidente in cui Mardenborough rimase coinvolto nel 2015 durante una gara al circuito Nürburgring in Germania, costato la vita a uno spettatore, ma non rispetta la verità storica, facendo seguire al fattaccio un terzo posto alla «24 ore» di Le Mann. Piazzamento che risale a ben due anni prima: postdatandolo il dramma diventa fonte di ispirazione e motivazione per il protagonista. La polemica è stata aspra, tanto che in una recente intervista il vero Mardenborough, che ha collaborato alla produzione cinematografica, ha dichiarato che omettere l'incidente sarebbe stato fare un disservizio al pubblico. Il racconto di quel tragico episodio, secondo il giovane pilota era importante perché «esprime il dramma dal mio punto di vista, i giorni passati in ospedale, gli aspetti mentali e psicologici di questa vicenda, cosa può succedere, come puoi uscirne, come puoi risollevarti per raggiungere i tuoi obiettivi».