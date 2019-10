Gwyneth Paltrow, dopo la «sauna vaginale» invita a raggiungere il minor peso vivibile

Lunedì 14 Ottobre 2019, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 18:19

Il blog diè nuovamente al centro delle questa volta è stato accusato di essere pericoloso per la salute delle persone. Il sito dell'attrice,cercherebbe di spiegare come raggiungere " ilinviando un messaggio molto pericoloso agli utenti e allertando di conseguenza gli esperti.Il blog, che è dedicato allo stile di vita, ha in passato creato altre polemiche per le bizzarre ricette proposte, come “frullati di polvere di luna” e “brodo di ossa animali”. Recentemente però è apparso un nuovo articolo, “I miti della dieta supportati dagli scienziati” in cui la psicologa statunitense Traci Mann spiega ai lettori che vi è un peso minimo con il quale si riesce a vivere benissimo e che dipende dal nostro DNA. La studiosa invita a vivere in questo peso, ma questo sarebbe effettivamente inferiore a quello stabilito dagli esperti.Il consiglio di mantenere un peso basso, secondo i medici, è confuso e sbagliato, in quanto non si tratta di un valore assoluto che può adattarsi a tutti. Molte persone, inoltre, potrebbero interpretare male il messaggio ed essere spinte a non mangiare o a non farlo in modo adeguato. I medici sottolineano, dunque, l'importanza di un'alimentazione sana e bilanciata sconsigliando brusche perdite di peso se non assistite da un dottore specializzato in nutrizione che sappia valutare caso per caso.