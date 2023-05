Gwyneth Paltrow in topless a 50 anni: l'eccitante spogliarello a bordo piscina

Gwyneth Paltrow ha 50 anni ed è più bella e determinata che mai. Non ha paura di mettersi a nudo e lo fa sulle sue storie Instagram per promuovere i nuovi jeans della sua collezione, Goop. L'attrice si sta concentrando sul suo brand e per farlo ha deciso di andare in topless a bordo piscina della sua casa di Montecito. Nel breve video della storia Instagram, l'attrice americana è di spalle al telefono che riprende la scena. Si gira e, con la coda dell'occhio guarda dritta nell'obiettivo con sguardo sicuro e sensuale. Indossa i suoi jeans a gamba larga, modello Wide Leg, che sul sito costano solamente €160.

Gwyneth Paltrow non ha mai nascosto di essere molto sicura di sé.

Da quando ha compiuto 50 anni, l'attrice hollywoodiana ha acquisito maggiore consapevolezza del proprio corpo, tanto da non aver più timore di metterlo in mostra, anzi. Lei vuole venerare il suo corpo e lo fa ogni volta che può.

«A questo punto della mia vita, non sono decisamente una persona perfetta, ma sono sempre su un viaggio verso l'auto-miglioramento. Mi piaccio davvero - ha dichiarato Gwyneth in un'intervista a The Press Association - Conosco i miei difetti. Non penso di avere più punti ciechi e sto cercando di coltivare la stessa sensazione sul mio corpo».