Gwyneth Paltrow, anche lontano dal set, è una che sa far parlare di sé. Lo dimostrano le tante, controverse dichiarazioni su salute e benessere, amplificate dal blog di Goop, la sua azienda di moda e benessere. Proprio su questo blog, l'attrice rivela aspetti della sua vita privata, come una passione ampiamente condivisa con la figlia Apple, che le somiglia come una goccia d'acqua.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati