Gwyneth Paltrow svela ai follower: «Amo molto Dakota Johnson»: è la fidanzata dell'ex marito

Gwyneth Paltrow ama follemente Dakota Johnson. All'attrice hollywoodiana è stato chiesto cosa pensasse della sua collega durante una diretta Instagram in cui si impegnava a rispondere a «qualsiasi tipo di domanda». E la domanda sull'attuale fidanzata del suo ex marito, Chris Martin, non poteva certo mancare.

Gwyneth e il frontman dei Coldplay si sono separati nel 2014, dopo la nascita di due bambini: Apple e Moses. Ma da allora la vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per il film Shakespeare in Love, non ha mai rilasciato molte dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, nonostante si sia risposata. Adesso, tramite Instragram arriva la domanda scomoda da parte di una fun. «Ami Dakota Johnson?» chiede, forse con ironia, una follower. Ma l'attrice è molto seria e risponde con sincerità: «Molto».

Nel novembre dello scorso anno, Gwyneth Paltrow, 49 anni, e Dakota Johnson, 32, sono stati avvistati mentre chiacchieravano a una sfilata di moda Gucci a Los Angeles. Nel 2020, l'attrice di Lost Daughter si è unita a Gwynet e all'ex marito Martin per una gita sugli sci di famiglia ad Aspen.

La star di Se7en ha sposato lo scrittore televisivo Brad Falchuck nel 2018. Mentre Dakota e Martin hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio dello stesso anno. La coppia attualmente vive insieme a Malibu.

Ma le domande scomode non sono certo finite qui. Successivamente un'altra follower ha chiesto: «Puoi davvero andare avanti dopo un divorzio?». E Gwyneth ha risposto: «Oh, assolutamente. È una grande opportunità per diventare spietati con se stessi. Riesci a fare chiarezza su tu sia veramente, cosa vuoi e cosa meriti».