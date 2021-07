Gwyneth Paltrow, romantica fuga a Firenze con il marito Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow è in vacanza a Firenze con il marito Brad Falchuk, produttore di serie televisive. Ha inserito un selfie sul suo profilo Instagram in cui si vede sullo sfondo Ponte Vecchio. A cena poi è andata all'Osteria del Cinghiale Bianco, in Borgo San Jacopo. Come testimoniato nelle Stories del suo account in cui si vede una bruschetta con broccoli e acciughe. Sopra l'attrice ha anche scritto: «Definitivamente nella mia top 10». Cuori accompagnano invece uno scatto di un piatto di pappardelle al cinghiale. Infine, un post che ritrae i piedi della Paltrow sul pavimento di quello che è presumibilmente l'albergo dove la celebre attrice alloggia con il marito.

Non è la prima volta che Gwyneth Paltrow fa tappa a Firenze, la protagonista di Sliding doors è infatti molto legata alla città, dove aveva soggiornato anche nel giugno 2019. La diva di Hollywood continuerà il suo viaggio in Toscana nei prossimi giorni. «Turisti, finalmente!», ha scritto nel post che accompagna la foto comparsa ieri sera sul suo account ufficiale di Instagram, seguito da oltre 7,6 milioni di follower.