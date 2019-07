La Sirenetta, Hailey Bailey sarà Ariel ma sul web è rivolta: «Non va bene, è di colore»

Comment section of the announcement that Halle Bailey is playing the little mermaid tho pic.twitter.com/pREcLsU7mP — Hailey T (@haileyRTB) 4 luglio 2019

Sarà la cantante Halle Bailey la nuova Sirenetta nella versione live-action del grande classico Disney.La diciannovenne è stata scelta dal regista Rob Marshall, colpito dalla sua “voce gloriosa” ma anche dalla sua «combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e concretezza» ritenuta fondamentale per un ruolo così importante.L'idea di un'Ariel di colore, però, non è piaciuta per niente ai fan, che hanno persino lanciato una petizione su Change.org dove chiedono che l'attrice venga immediatamente sostituita: «Anche se la maggior parte di noi è a favore della diversità e sono certa che possa cantare e recitare in modo adeguato alla parte, Ariel è iconicamente una ragazza con i capelli rossi. Perché privare i fan di questo elemento? Jasmine nel nuovo film live action di Aladdin doveva essere scelta per avere un aspetto medio orientale e le voci dei leoni nel nuovo Il Re Leone dovevano essere afroamericane. Perché Ariel non poteva rimanere una giovane dai capelli rossi e gli occhi blu?».La petizione prosegue sottolineando che «non c'è niente di sbagliato nell'essere orgogliosi della propria appartenenza a qualsiasi razza». Poi spiega la motivazione del gesto: «Proprio come Mulan è una ragazza asiatica con i capelli neri e gli occhi marroni, e speriamo che Pocahontas sarà interpretata da una ragazza nativa americana, Ariel è la nostra principessa dai capelli rossi. Le ragazzine con i capelli rossi e la carnagione bianca non dovrebbero vergognarsi o sentirsi defraudate. Se volete una principessa nera fate La Principessa e il Ranocchio. Sono certa che Halle sarebbe grandiosa per la parte. Ma Ariel è bianca, con i capelli rossi e gli occhi blu».Fin da subito la scelta di Halle è stata accolta da tantissime polemiche. I produttori avevano invece sostenuto la propria scelta dichiarando: «Dopo una lunga ricerca, è stato chiaro a tutti che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, innocenza e spessore, oltre a una voce fantastica. Ha tutte le qualità necessarie per interpretare un ruolo di questo tipo». Eppure i commenti negativi degli utenti del web si sono scatenati.Se il cast rimarrà invariato, accanto ad Halle ci saranno Jacob Tremblay nella parte di Flounder, Awkwafina che interpreterà il gabbiano Scuttle e Melissa McCarthy, tuttora impegnata nelle trattative che potrebbero portarla a diventare la strega del mare Ursula.