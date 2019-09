Harry Potter e Sirius Black di nuovo insieme: la reunion di Daniel Radcliffe e Gary Oldman

Sirus Black and Harry Potter met again! Gary Oldman and Daniel Radcliffe reunited at #TIFF19 pic.twitter.com/BgCUlD3zKC — Films to Films (@FilmstoFilms_) September 10, 2019

Martedì 10 Settembre 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 16:51

Una foto che farà molto piacere a tutti i fan della saga di Harry Potter: l'attore protagonista dei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, ha infatti incontrato, a distanza di anni, Gary Oldman, che interpretava il padrino del giovane mago, Sirius Black. A darne notizia è anche l'Independent . L'incontro è avvenuto all'International Film Festival di Toronto, in Canada, e le foto dei due attori, che avevano recitato insieme per l'ultima volta dodici anni fa, hanno subito fatto il giro del web, condivise dai tanti fan di Harry Potter. Daniel Radcliffe e Gary Oldman hanno lavorato insieme in tre dei film della saga, ed ora, per la gioia dei fan, hanno avuto la possibilità di questa reunion.