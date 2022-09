Venezia 2022, Harry Styles e il bagno di folla: «Facile fare l'attore in un mondo perfetto»

I biglietti da 172,70 euro nella Red Zone sono sold out, ma ne restano per la Orange da 87,60 e per la Green da 64,60. Se non ce la fate ad aspettare il 22 luglio 2023 per vedere Harry Styles all’arena di Campovolo, ultima data del suo Love On Tour, andate a Venezia. Dormite al Lido col sacco a pelo, come i suoi fan più accaniti, fate scorta di acqua e panini e aspettate le 18,30 quando il mitico cantante e attore avanzerà sorridendo sul red carpet. E ne ha ben donde: è il personaggio del momento, o perlomeno del giorno. Dopo Timothée Chalamet fluido con la gonna, al Lido oggi il bagno di folla è per la popstar britannica in versione attore. «Sono estremamente grato a tutti quelli che mi hanno aiutato e a tutti quelli che mi sostengono con il loro affetto. E spero con il mio lavoro di poter ripagare la fiducia e l’affetto che ricevo». Dixit.

Alla giornalista che alla conferenza stampa del film “Don’t Worry Darling”, girato dalla sua fidanzata Olivia Wilde, gli faceva notare lo striscione su cui una ragazza ha scritto: «Sei il mio unico motivo di vita», lui ha risposto: «Se vedi quella ragazza, salutala da parte mia». E intanto il gossip impazza: la coprotagonista del film Florence Pugh era assente all’incontro stampa, ma sarà stasera sul tappeto rosso (sta girando “Dune 2” a Budapest). «Florence è una forza della natura - ha detto la Wilde - Siamo grati che stasera riesca ad essere qui». Ma sul web impazzano i pettegolezzi sui dissapori tra le due, in particolare sul fastidio provato dall’attrice per la storia d’amore, nata sul set, tra la regista e l’attore protagonista, Harry Styles, quando lei stava ancora con Jason Sudeikis. Gossip anche sul presunto licenziamento di Shia LaBeouf, sostituito in corsa da Harry Styles, ma soprattutto, per le scene di sesso tra lei e Styles. «Il web si basa su questi gossip e non voglio aggiungere altro», ha risposto Olivia Wilde. «Il fatto che ci siano molti lati negativi nei social è sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto Styles - ma non è solo così, tante cose positive avvengono grazie all’aiuto dei social».

Styles ha esordito nel mondo della musica nel 2010 come frontman della band One Direction (con cui ha venduto oltre 50 milioni di dischi), ma adesso gli si spalanca davanti un’altra carriera. «Non è stato necessario imparare a fare l’attore perché il mondo descritto era così perfetto, così bello da rendere tutto facile», ha scherzato il cantautore, qui alla sua prima prova sul set. E poi serio: «In realtà sotto la patina bellissima di questo mondo c’è ben altro. Tutti viviamo in una nostra bolla protettiva all’interno del mondo che ci circonda. Spesso ignoriamo le contraddizioni e le difficoltà. Ma è la cosa giusta? Non credo: non possiamo far finta di nulla». Intanto l’artista, arrivato al Lido in giacca chiara e occhiali da sole, si è fermato solo qualche secondo per firmare gli autografi e poi è entrato alla conferenza stampa. A domanda ha risposto di non poter escludere di accompagnare l’attività di musicista con quella di attore anche in un prossimo futuro: «Vedere il mondo con una lente diversa può aumentare la creatività. La parte divertente di questo lavoro è che non sappiamo mai dove stiamo andando. Ma non voglio guardare troppo avanti».