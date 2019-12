Helen Mirren riceverà l'Orso d'oro alla carriera al festival di Berlino

L’attrice britannica Helen Mirren riceverà l’Orso d’Oro alla Carriera al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2020.Lo rende noto oggi il direttore esecutivo della manifestazione, Mariette Rissenbeek. Secondo Rissenbeek, Mirren, 74 anni, si è distinta da sempre nella sua carriera per la sua forte personalità e per le sue interpretazioni di carattere. «Ancora una volta sorprende per l’interpretazione di personaggi speciali, come Chris in Calendar Girls’o la regina Isabella II in The Queen», ha spiegato.



Mirren riceverà il premio il 27 febbraio 2020 nel corso della Berlinale. Durante il festival verranno proiettate diverse pellicole con l’attrice britannica, tra esse Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, di Peter Greenaway, del 1989, e The Last Station di Michael Hoffmann, del 2009. Secondo gli organizzatori del festival, Mirren non solo è una delle attrici più conosciute in tutto il mondo, ma è anche la più giovane ad essere stata accettata nella celeberrima Royal Shakespear Company. Helen Mirren ha ricevuto un Oscar come miglior attrice protagonista per il film The Queen. Insieme a quello di Cannes e a Venezia, quello di Berlino è uno dei festival di cinema più importanti del mondo. Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA