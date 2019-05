Cartier-Bresson, un film sul grande fotografo s'intitola “Mer de Sable” e inizierà nel 2020

Martedì 28 Maggio 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ballandi Arts, la casa di produzione leader italiana nella creazione di programmi televisivi culturali e documentari, ha acquistato i diritti per la realizzazione di un progetto unico che vede l’interesse di Rai Cinema a sviluppare sceneggiatura. Si tratta di “”, il film biografico sulla vita del grande fotografo, diretto dal regista e fotografo Malea. «Fotografare è una questione di apertura, di dimenticanza di sè stessi», il biopic sul grande artista, pensato per il cinema, partirà proprio da uno dei concetti chiave di Bresson per indagare e mostrare come sia stato in grado di segnare la storia della fotografia grazie soprattutto all’istante decisivo, ovvero la capacità di mettere testa, occhio e cuore su una stessa linea per cogliere l’attimo irripetibile.Il film, le cui riprese sono previste per il 2020, racconta l’incontro tra il giovane Cartier con una stravagante coppia di intellettuali americani, Henry e Cresse Crosby che lo aiutano ad avvicinarsi all’arte della fotografia. Messo a nudo di fronte ai propri confini esistenziali e culturali, Cartier-Bresson impara con i coniugi Crosby a lasciarsi andare in un pericoloso viaggio nell’irrazionale del suo io più profondo, che lo renderà uno dei fotografi più importanti del Novecento, tanto da meritare l’appellativo di «occhio del secolo». L’annuncio è stato dato ieri, lunedì 27 maggio, da Mario Paloschi Ceo di Ballandi Arts a Roma durante una serata esclusiva alla presenza di Paolo Del Brocco, amministratore di Rai Cinema. L’evento è stato pensato per presentare “Mer de Sable”, il libro di Malea da cui verrà tratto il film e di cui sono stati letti alcuni brani dall’attore Ignazio Oliva.