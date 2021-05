House of Dragons, ecco le prime immagini del prequel de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade è stato un successo globale, che ha fruttato alla produzione HBO 59 premi Emmy, l'Oscar della tv americana, su 160 nomination totali. Una delle serie tv di maggiore impatto e longevità, conclusasi alla fine dell'ottava stagione. Poiché i fan non potevano certo accontenarsi della parola "fine", è entrato in produzione un prequel, House of Dragons, che uscirà nel 2022 e di cui sono state diffuse le prime immagini.

Tratta dai romanzi di George R.R. Martin, co-autore della serie assieme a Ryan Condal, le immagini mostrano alcuni degli attori di House of Dragons, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans e Steve Toussaint. Nella serie figureranno anche Paddy Considine, Fabien Frankel, Eve Best e Sonoya Mizuno.

La serie è ambientata trecento anni prima delle vicende de Il Trono di Spade, e racconta le vicende della casata Targaryan.