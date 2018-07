Mercoledì 18 Luglio 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 20:10

TORRE DEL GRECO - Hugh Jackman a Torre del Greco, o meglio di passaggio a Torre del Greco. Da qualche giorno il grande attore australiano e sua moglie Deborra Lee Furness sono in Italia per una romantica vacanza di coppia e in uno dei loro spostamenti in auto, questo pomeriggio, sono stati rapiti dalla bellezza del Vesuvio.Wolverine ha così scattato una fotografia del vulcano, dal versante di Torre del Greco e l'ha pubblicata su Twitter: "Mister Vesuvius", accompagnando l'immagine del Vesuvio ripreso dal fronte corallino con gli hashtag #naturalbeauty e #Italy. Per mostrare ai suoi follower (oltre 12milioni) le bellezze naturali dello sterminator Vesevo, Hugh Jackman ha scelto proprio una prospettiva da Torre del Greco: nello scatto si vedono chiarissime le serre di fiori con le tipiche coltivazioni torresi, le pinete vesuviane e il maestoso colle Sant'Alfonso che domina la città.Tantissimi i torresi che hanno riconosciuto la loro città nello scatto: "Che orgoglio, Hugh Jackman affascinato dal nostro Vesuvio".