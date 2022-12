Capri Hollywood, Tony Renis premia la banda dell'Esercito

Grande entusiasmo e partecipazione nella piazzetta di capri e a Piazza Santa sofia ad Anacapri per il concerto musicale eseguito dalla banda dell’esercito in occasione dell’apertura di Capri Hollywood. 40 elementi sono sfilati per le strade dell’isola prima dei concerti che sono stati diretti entrambi dal maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

Un momento musicale è stato dedicato a Peppino di Capri dove la banda ha suonato una rivisitazione speciale di Champagne, suonando i loro strumenti, tra questi: flauti, clarinetti, Saxofoni, Corni, cornette, trombe, tromboni, euphonium, tube e percussioni che indosseranno tutti l’uniforme storica con mantella.

Una sorpresa inaspettata molto apprezzata dal pubblico presente in piazzetta tra questi, Jerry Calà, Daniel Mcvicar, Tony Renis, Francesca Tizzano, Mattia Villardita meglio conosciuto dai bambini come Spiderman. Poi sul palco è salito Tony Renis per consegnare il premio Capri Hollywood alla banda dell’esercito, la quale ha voluto omaggiare il grande cantante riservandogli la sorpresa di esibirsi con i loro particolari strumenti nella canzone che ha reso Tony Renis celebre nel mondo “Quando Quando Quando”, al coro dei musicisti si è aggiunto lo stesso Tony Renis cantando dal palco il motivo che è ancora conosciuto nel terzo millennio. E tra inni istituzionali e nazionali e musiche da film la banda che indossava la divisa ufficiale ha dato il via alle giornate di cinema promosse dal produttore del festival Pascal Vicedomini, giunto ormai alla sua ventisettesima edizione.