Arriverà nei cinema italiani a Capodanno «I migliori giorni», l'attesa nuova commedia a episodi diretta a quattro mani da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. I due registi-attori romani, assieme dai tempi dei teatrini off della capitale e poi in film di successo come «Nessuno mi può giudicare» e la «Trilogia del crimine», l'hanno presentata l'altroieri durante la convention di Vision Distribution nell'ambito delle Giornate professionali di cinema, che si sono concluse ieri a Sorrento.

Leo e Bruno ne sono anche interpreti, accanto ad Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Greta Scarano (presenti con loro in sala), Luca Argentero, Max Tortora, Valentina Lodovini, Claudia Gerini e Stefano Fresi. «Ci siamo chiesti», spiega Leo, «se quelli festivi, con i loro riti e tradizioni, siano davvero i giorni migliori. In quelle occasioni siamo davvero tutti più buoni? E ha senso festeggiarli ogni anno? Su queste domande, abbiamo costruito una commedia corale e dolceamara, che vuole essere cattiva come si faceva ai tempi d'oro del cinema italiano. La abbiamo divisa in quattro episodi, ciascuno dedicato a una festività: Natale, Capodanno, San Valentino e la Festa della donna. E con Massimiliano ne abbiamo diretti due a testa».

Da parte sua, Bruno aggiunge: «Vogliamo far riflettere oltre che ridere, concentrandoci soprattutto sulle piccole e grandi ipocrisie quotidiane che caratterizzano le vite di tutti noi. A questo primo capitolo, ne seguirà nei prossimi mesi un secondo, intitolato I peggiori giorni, nel quale racconteremo altre quattro festività: Pasqua, Primo maggio, Ferragosto e la vigilia del Natale successivo. Il cast già all star si arricchirà con altri ingressi importanti, come Rocco Papaleo, Fabrizio Bentivoglio e Ricky Memphis».

«I migliori giorni» si apre con l'episodio sul Natale, del quale è protagonista Anna Foglietta: «Interpreto una donna», racconta l'attrice di origini napoletane, «molto impegnata in politica ma anche ossessionata dalle festività natalizie, un personaggio che racchiude in sé tutti i luoghi comuni sul Natale e, al tempo stesso, si propone come una sorta di portatrice sana di ipocrisia».

Nel segmento su Capodanno, Paolo Calabresi recita accanto a Max Tortora: «Lui è un politico di pochi scrupoli e io il suo autista. Assieme ne facciamo di tutti i colori, partendo dagli aspetti più dolorosi dei nostri personaggi per riderne amaramente, secondo la lezione della grande commedia all'italiana».

Greta Scarano, invece, è alle prese col San Valentino: «L'ho sempre trovata una festa allucinante. Nell'episodio, sono travolta da un intreccio amoroso che si rivela una specie di valzer di menzogne, anche piuttosto ansiogeno». Della Festa della donna si riderà, invece, con Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Tanti applausi l'altroieri a Sorrento anche per Rocco Papaleo, che ha presentato la sua nuova regia, «Scordato», con l'esordio da attrice di Giorgia; Antonio Albanese, che ha introdotto col regista Riccardo Milani l'anteprima di «Grazie ragazzi»; Marco D'Amore, in sala all'Hilton Sorrento Palace per la proiezione del nuovo «Napoli magica». Tra le presenze istituzionali, infine, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha annunciato lo sblocco del decreto da 253 milioni di euro a sostegno di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.