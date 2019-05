I supereroi, uomini obesi e donne sottopeso

I supereroi non se la passano bene quanto a forma fisica. I maschi tendono a essere obesi, mentre le femmine sono in media vicine al sottopeso. E' questo il risultato di un lavoro condotto dalla Binghamton University che ha analizzato gli eroi dei fumetti e l'immagine che danno ai loro lettori.



Sono stati simulati e raccolti i dati dell'Indice di massa corporea di 3.752 personaggi della casa editrice statunitense Marvel e gli studiosi hanno esaminato supereroi maschili e femminili, prestando attenzione alle dimensioni fisiche e ai costumi che hanno accentuato alcune caratteristiche iper-maschili o iper-femminili come il rapporto spalla-vita, le mascelle, la muscolatura della parte superiore del corpo, il rapporto vita-fianchi e la morfologia del seno. Hanno scoperto che i supereroi maschi dei fumetti sono in media obesi, mentre le femmine sono in media in un valore normopeso ma quasi sottopeso.



La massa corporea superiore maschile, invece, è causata da un'estrema muscolatura della parte superiore del corpo, con rapporti spalla-vita maschili molto al di sopra dei limiti umani. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Evolutionary Behavioral Sciences.

