Ibrahimovic sbarca al cinema: dopo Sanremo sarà protagonista nel film di Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic sempre più protagonista anche fuori dal campo. E questa volta il suo Milan non c'entra davvero niente. Lo svedese, infatti, è pronto al debutto sul grande schermo. E a darne notizia è stato proprio lui sui social network, pubblicando il trailer del nuovo film di Asterix e Obelix.

Zlatan Ibrahimovic, negli ultimi anni, si è reso protagonista anche fuori dal campo. Dopo la sua discussa partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021, lo svedese è adesso pronto a conquistare anche il grande schermo. E sempre nel 2021 un suo post su Instagram accese la curiosità attorno al campione rossonero. Nell'immagine campeggiava la scritta «Antivirus». Un dettaglio che però aveva poco a che vedere con la pandemia perché, in realtà, è il nome del personaggio che lo svedese interpreterà in Asterix e Obelix: The Middle Empire, l'ultimo capitolo nella saga degli irriducibili Galli la cui uscita è prevista a breve.

L'uscita a breve

Zlatan Ibrahimovic ha recitato accanto a tanti attori importanti. Guillaume Canet (anche regista del film) e Gilles Lellouche interpreteranno i due protagonisti, Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare. E adesso lo svedese è impaziente che il nuovo capitolo della saga esca nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Così su Twitter pubblica il trailer del film dichiarando: «Presto al cinema, viva la Francia».

Non è il primo

L'attaccante del Milan non è il primo sportivo a fare la sua comparsa al fianco di Asterix e Obelix: prima di lui, infatti, avevano già partecipato Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo al film Asterix alle Olimpiadi, uscito nel 2008.