Lunedì 10 Giugno 2019, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 08:37

Il cartoon "Pets 2 - vita da animali" conquista il box office (con 1.035.640 euro al primo week end) e spodesta dal trono "Aladdin" che, forte dei suoi 13.054.846, passa in seconda posizione seguito da "X-Men: Dark Phoenix" (913.019). Scivola al quarto poso della top ten e continua a camminare molto bene "Il Traditore" di Marco Bellocchio, arrivato a 3.575.586, mentre "Godzilla 2" è quinto con 1.696.710: un incasso deludente rispetto alle aspettative, come pure come il sesto in classifica "Rocketman" (1.217.987) ben lontano dunque dal replicare il successo di "Bohemian Rhapsody". Al settimo posto "Polaroid" (204.399), all'ottavo "A mano disarmata" (141.552). La top ten si chiude con "Dolor y Gloria" arrivato a 2.819.645 e "Jon Wick 3: Barabellum" (3.130.584).