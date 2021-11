Il forum delle studio del cinema compie 10 anni edizione dedicata a Cinema and Women’s Studies in Italia

Dal 10 al 13 novembre l’Università di Sassari ospita FAScinA, il Forum annuale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi che tiene insieme ricerche e ipotesi (o desideri) di ricerca di un ampio gruppo di ricercatrici provenienti da formazione differenti e da Atenei italiani ed esteri.

L’edizione 2021, curata da Lucia Cardone (Università di Sassari), Farah Polato (Università di Padova), Giulia Simi (Università di Sassari) e Chiara Tognolotti (Università di Pisa), celebra il decennale di FAScinA che quest’anno dedica la quattro giorni a Sentieri Selvaggi. Cinema and Women’s Studies in Italia con l’obiettivo di approfondire i linguaggi e le pratiche teoriche e sperimentali delle donne nel cinema e nella produzione audiovisiva. Dalle scritture in transito delle narrazioni nel cinema e della televisione, al gender gap alle dinamiche di genere nella spettatorialità sono solo alcune delle tracce d’intervento proposte dal ricco programma.

FAScinA ha una vocazione fortemente interdisciplinare, che a partire dal cinema volentieri si sporge sul multiforme versante delle arti, delle letterature e delle professioni mediali svolte dalle donne. Attivo dal 2011 il Forum è uno spazio nel quale cresce e si afferma, in forme e modalità diversificate e plurali, l’autorevolezza femminile.

A partire dal 2017, inoltre, FAScinA cura la sezione Smarginature della rivista online «Arabeschi. Rivista internazionale di studi di letteratura e visualità» dove vengono pubblicati brevi saggi sul tema esplorato nell’edizione del forum. I temi degli ultimi anni sono stati: Pelle e pellicola: i corpi delle donne nel cinema italiano (2018); Divagrafie: ovvero delle attrici che scrivono (2019); Le Sperimentali: tra cinema, videoarte e nuovi media (2020).

Sarà possibile seguire i lavori in streaming sul canale youtube unisstube e leggere il programma completo su fascinaforum.org