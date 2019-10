«Il giorno più bello del mondo», Alessandro Siani in anteprima con Il Mattino: decine di biglietti in omaggio

Sempre più invitanti le anteprime de «Il Mattino» che porta i suoi lettori più fortunati all'anteprima di «Il giorno più bello del mondo», il nuovo film di e con Alessandro Siani. Appuntament lunedì 28 ottobre, a disposizione dei nostri lettori ci sono 60 inviti gratuiti validi per l'ingresso di due persone, totale 120 posti per la proiezione alle 20.30 al The Space di Napoli; 40 inviti gratuiti validi per l'ingresso di due persone, totale 80 posti per la proiezione, sempre alle 20.30, al The Space di Nola; 40 inviti gratuiti validi per l'ingresso di due persone, totale 80 posti, per la proiezione alle 20.30 al The Space di Casoria.



La trama? Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente!!! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo. Nel cast con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva.

