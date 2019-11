Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani parte col botto: miglior debutto italiano al cinema nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno più bello del mondo diè il miglior debutto di un film italiano del 2019 e si aggiudica il terzo posto del podio con oltre 324 mila euro, e il secondo piazzamento come numero di spettatori in sala (48.517) nel primo giorno di uscita.Una grande soddisfazione per il regista e attore napoletano che commenta: Evviva il cinema italiano e soprattutto il pubblico che ha dato un primo importante segnale d’interesse verso un film family realizzato in Italia».Il film prodotto da Vision Distribution, Bartleby film, Buona Luna e distribuito da Vision Distribution, è la quarta opera di Siani da regista.