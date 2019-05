Pedro Almodovar torna a Cannes: «Il cinema ci salva la vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 11:00

CANNES - Pedro Almodovar e Antonio Banderas l'uno di fronte all'altro come in uno specchio. Il regista e il suo attore feticcio. O meglio, il regista e il suo alter ego, uniti nel nuovo film dal filo d'acciaio dei ricordi e della vita vissuta. Con «Dolor y Gloria», che in Spagna è stato accolto da recensioni entusiastiche e in Italia uscirà dopodomani distribuito dalla Warner, Pedro torna a Cannes alla ricerca della sua prima Palma d'oro. Lontani gli anni colorati e pazzi della movida madrilena, ora il regista di «Tutto su mia madre» ha deciso di guardarsi dentro. Tutto su di me, avrebbe potuto intitolarsi questo film che ruota intorno a un cineasta non più giovane, depresso, in crisi creativa e alle prese con la paura più grande per un artista: non essere più capace di fare il proprio mestiere. Sullo schermo Banderas ha la barba brizzolata e i capelli arruffati di Pedro, una mamma molto presente come quella di Pedro, la sua sensibilità e le sue ossessioni. Perfino i suoi vestiti. Ma, naturalmente, non è Pedro. Dice: «Il copione mi ha sorpreso, ma non ho avuto paura. Ho dovuto dissociarmi dalle tante cose che ci accomunano, mettermi a nudo per creare il personaggio. Mi sono spogliato di tutte le sovrastrutture. È stato un viaggio emozionante. In tutti questi anni Pedro ha depurato il suo stile e non ha mai perso la propria personalità». Insieme hanno girato otto film, costruendo carriere strepitose. «Dolor y Gloria» è il loro «8 e mezzo». Già, ammette Almovodar, «e Antonio è il miglior Mastroianni che potessi avere».«Direi che per il 40 per cento il personaggio di Salvador Mallo parla di cose che mi sono realmente accadute, ma se guardiamo alla verità più intima e profonda, allora la percentuale arriva al cento per cento. Tutto ciò che si vede nel film potrei averlo vissuto. E tutto riporta a me: gli abiti, l'arredamento, perfino i quadri della movida madrilena che tengo appesi alle pareti della mia casa di Madrid li abbiamo replicati sul set».