Ischia Global, a luglio la 19esima edizione. Tony Renis: «Siamo fiduciosi. Sarà Festival della rinascita»

Torna l'Ischia Global Festival 2021. La 19esima edizione della kermesse internazionale di cinema e musica si terrà tra il 18 e il 25 luglio 2021. Cronologicamente il Festival si terrà dopo quello di Cannes, come fanno sapere gli organizzatori. Una circostanza che il produttore Tony Renis ha giudicato positivamente: «Meraviglioso, la staffetta con Cannes ci esalta. Vorrà dire che tanti Big dello spettacolo si sposteranno dalla Costa Azzurra al Golfo di Napoli con più facilità del passato. E poi sarà una gioia cominciare a tirare la volata a Procida, capitale italiana della cultura 2022. Evviva...».

Il Festival di Cannes ha infatti annunciato lo slittamento di due mesi a causa del Covid. Ed è proprio pensando al coronavirus che - in un comunicato diffuso su Facebook - il produttore Tony Renis ha parlato di questa nuova edizione della kermesse: «Ischia Global 2021 sarà il Festival della rinascita e siamo tutti fiduciosi sul buon andamento delle vaccinazioni per celebrare in quella data il rilancio dell’industria dello spettacolo nella Penisola». Poi Renis ha spiegato come sarà strutturato il Festival, che ospiterà «tante proiezioni di film, sul grande schermo (se Dio vorrà), ma anche concerti, forum, mostre e l’omaggio agli artisti dell’anno in grande sicurezza, e quindi con la consueta supervisione degli amici della Croce Rossa Italiana che ci sono stati vicini anche nell’ultima edizione».

Ultimo aggiornamento: 20:21

