Ischia Global Fest, tutte pazze per il «principe azzurro» Hero Fiennes-Tiffin di «After»

È già caccia al principe azzurro del Global Fest: fan mobilitate sull'isola d'Ischia per avvistare Hero Fiennes-Tiffin, la star inglese che con 'After' (è l'affascinante e ribelle Hardin Scott) ha fatto innamorare le ragazze di tutto il mondo. L'attore e modello di nobile famiglia d'arte (è nipote di Raplh e Joseph Fiennes, figlio di due registi George Tiffin e Martha Fiennes) è premiato come attore emergente all'Ischia Global Film & Music fest che si apre domani con un pieno di giovani stelle da tutto il mondo, tra le quali gli americani Alex Wolff (regista e protagonista del film d'apertura 'The Cat and the moon') e Zoey Deutch ('Arrivederci Professorè).



Il più atteso dalle fan sembra però essere il giovane londinese: consacrato dopo il successo del film tratto dal best seller di Anna Todd e diretto da Jenny Gage, il giovane Hero, classe 1997, si annuncia come uno dei protagonisti della 17/esima edizione del festival. Celebre sin da quando undicenne comparve nel sesto film della saga di Herry Potter nel ruolo di Voldemort da bambino (il personaggio di Ralph Fiennes), Hero nel 2020 sarà protagonista dell'atteso sequel 'After we collided'. Tante anche le promesse del cinema italiano che saranno premiate sull' isola, fino al 21 luglio: tra loro anche Viviana Aprea lanciata da 'La paranza dei bambinì e l' 'Amica genialè Ludovica Nasti. È il premio Oscar Steven Zaillian il 'chairman' 2019 del festival, l'Humanitarian Award andrà invece a Bob Geldof. Kermesse internazionale dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e della musica, il Global festival attrae dal 2003 sull'Isola Verde e nel Golfo di Napoli il gotha del grande schermo e dello showbiz, offrendo una vetrina ai giovani talenti mondiali. La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini in associazione con l'Accademia Internazionale Arte Ischia presieduta da Giancarlo Carriero è promossa con il Mibac-Dg Cinema e la Regione Campania e il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con BNL- Gruppo BNP PARIBAS, PEGASO, ISAIA e la partecipazione di Siae, Nuovo Imaie, Unico Energia, Trenitalia, Rainbow, Medusa, Rai Cinema, Medmar, Vulcano Buono, Grana Padano, Ferrari Cantine. Media partner: IRIS-Mediaset, Radio 2 Rai, The Hollywood Reporter, Ciak. (

Sabato 13 Luglio 2019, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA