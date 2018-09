Italia, record di candidature all'Oscar: c'è Garrone, non Sorrentino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Settembre 2018, 08:53

La prima novità è il numero: ventuno titoli italiani in gara per la candidatura all’Oscar nella categoria riservata al miglior film straniero sono senz’altro un record, e se paragonati ai sei del 2016 e ai quattordici dell’anno scorso segnano un’escalation che è sintomo, almeno, di una ritrovata vivacità in controtendenza con quanti vorrebbero il nostro cinema sempre malfermo sulle gambe. La seconda novità è il ventaglio di proposte: nella lista dei film che dovrà essere vagliata dalla commissione istituita all’Anica, l’associazione dei produttori, figurano storie di ogni genere: c’è la commedia campione d’incasso «Come un gatto in tangenziale» di Riccardo Milani, il sensuale noir «Napoli velata» di Ferzan Ozpetek e l’affresco corale di Gabriele Muccino «A casa tutti bene», girato a Ischia; c’è il drammatico e premiatissimo «Dogman» di Matteo Garrone e il giallo classico di Donato Carrisi scrittore e regista «La ragazza nella nebbia» con Toni Servillo; c’è il film d’impegno civile di Alessio Cremonini sul caso Cucchi, «Sulla mia pelle», e il gotico «Riccardo va all’inferno» di Roberta Torre con Massimo Ranieri; c’è il mistery «Una storia senza nome» di Roberto Andò sulla sparizione della Natività di Caravaggio con Renato Carpentieri e il fantasy «Tito e gli alieni» di Paola Randi.