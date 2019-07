Raquel da La casa di carta a Vico Equense: «Tra pizza e millefoglie qui è impossibile continuare la dieta»

Lunedì 29 Luglio 2019, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - «Qui è impossibile continuare la dieta. Ho mangiato una millefoglie buonissima, tanta pizza e bevuto il limoncello». Con un coinvolgente sorriso l'ispettrice de «La Casa di Carta» di Netflix, Itziar Ituno, racconta i suoi primi due giorni in costiera sorrentina. L'attrice è a Vico Equense in occasione del Social World Film Festival, la rassegna dedicata al cinema sociale che durerà fino a domenica prossima. Parla tanto del suo personaggio, Raquel, di cui ammira alcuni aspetti, pur prendendone le distanze.«Pur sembrando determinata, è molto vulnerabile e fragile. E poi, in amore non ha per niente un buon intuito», spiega, sottolineando che non condivide il suo concetto dell'amore. «È stata sposata con un uomo che la maltrattava, poi si è unita al suo nemico. Non ha alcuna capacità intuitiva. Io, invece, credo che l'amore sia libertà. In un rapporto penso sia fondamentale rispettare la libertà altrui».E non tiene a freno l'entusiasmo circa la sua partecipazione al festival. «Sto conoscendo tante persone meravigliose. Ieri, ad esempio, ho trascorso la serata con Ivana Lotito, che non conoscevo prima: siamo entrate subito in sintonia e ci siamo divertite molto. Spero tanto che in futuro possa nascere qualche occasione di lavoro che ci unisca».