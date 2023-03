Ivano Marescotti e il figlio Mattia morto per un tumore, quando l'attore raccontò: «Il giorno in cui morì andai in scena a teatro»

Ivano Marescotti, l'attore morto sabato 26 marzo all'età di 77 anni, raccontò il dolore per la morte di suo figlio Mattia, che se ne andò per un tumore a soli 44 anni, nel suo libro autobiografico Fatti Veri. L'attore parlò degli ultimi istanti di vita di suo figlio e della sua scelta inconsueta di andare in scena il giorno della sua morte.

Ivano Marescotti, chi era l'attore e regista romagnolo: la carriera, da Ridley Scott a Benigni

La morte del figlio

Mattia Marescotti era il primo figlio di Ivano, nato dal primo matrimonio dell’attore. Nel suo libro Ivano raccontò dell’ultima volta che aveva salutato Mattia, prima che morisse. “Ciao Mattia, ci vediamo domani, ciao. Aprì gli occhi. Le labbra accennarono un movimento, ma non ne uscì nulla. Non stetti a insistere e lui si riassopì. Uscendo dalla stanza lo guardai, disteso sul letto, fra altri due malati. Pensai che quell’immagine sarebbe stata probabilmente l’ultima di lui vivo”.

Marescotti raccontò anche che il giorno della morte di Mattia era andato in scena a teatro, e aveva fatto lo stesso quando era morto suo padre. «Ci sono dolori che non si possono superare” – aveva detto – “Sono andato in scena il giorno del funerale di mio padre e anche di quello di Mattia. È stata la mia elaborazione del lutto. La sovrapposizione delle risate del pubblico e del mio pianto fu incredibile. Ma è proprio lì che mi sono sentito più vicino a loro, molto di più che accanto alla loro bara».

Le altre mogli

Ivano Marescotti oltre a Mattia, ha avuto una seconda figlia, Iliade Marescotti, nata dal matrimonio con Ifigenia Kanarà. Un anno fa l’attore si è unito in matrimonio con la sua terza moglie, Erica Leonelli, una sua ex allieva del corso di recitazione.

La malattia

L'attore era ricoverato a Ravenna, a causa dell'aggravarsi di una lunga malattia. La sua è stata una carriera ricca, con più di 130 lavori, tra cinema, teatro e televisione. Dal dottor Randazzo in Johnny Stecchino di Roberto Benigni al padre leghista in Cado dalle nubi di Checco Zalone, e poi ancora il ruolo in Jack Frusciante è uscito dal gruppo e i set internazionali de Il talento di Mr Ripley di Anthony Minghella, Hannibal di Ridley Scott e King Arthur di Antoine Fuqua.

Gli anni da senza tetto

Geometra comunale prima, era diventato attore per caso alla soglia dei 40 anni: «Un giorno un amico attore mi chiese di sostituirlo in uno spettacolo», aveva rivelato al Corriere della sera, «Disse: non sei un professionista, se toppi non succede niente. Ho debuttato senza aver mai fatto nemmeno una prova nella vita. Poi però ho fatto una gavetta durissima. Prima che Albertazzi mi notasse e mi prendesse per una tournée di 5 mesi, ero quasi ridotto a fare il barbone. Mangiavo panini e dormivo in un sacco a pelo, senza una casa».