Jack Nicholson riappare in pubblico dopo due anni: l'attore in prima fila alla partita dei Lakers insieme al figlio

In prima fila insieme al figlio per vedere i suoi Los Angeles Lakers. Jack Nicholson è riapparso in pubblico dopo un lungo periodo di ritiro dal mondo. L'attore è ritornato al palazzo dello sport dopo due di anni di assenza, per tifare i gialloviola che hanno dominato la partita contro i Memphis Grizzlies in gara 6 dei playoff e sono passati alle semifinali.

Jack Nicholson 🤝 LeBron James 🤩 pic.twitter.com/pYDXnhwThR — NBA Brasil (@NBABrasil) April 29, 2023

Nicholson era stato pizzicato, poco tempo fa, sul balcone della sua villa a Los Angeles. Il suo aspetto aveva fatto preoccupare i fan: l'attore 85enne è apparso, infatti, piuttosto trasandato con la barba incolta e probabilmente sovrappeso. Non è stato uno dei migliori periodi della sua vita, alcuni dei suoi amici avevano detto di temere che l'attore premio Oscar facesse la fine di Marlon Brando, ossia morire da solo.

Ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. Jack Nicholson ha fatto il suo ritorno nella società sedendosi a bordocampo alla Crypto.com Arena per la sua amata squadra di Los Angeles. Per i Lakers, infatti, Nicholson è come un portafortuna, è così è stato anche questa volta.