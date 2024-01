Jamie Dornan ricoverato d'urgenza, l'attore di "50 sfumature" morso da un bruco velenoso: «Sono vivo per miracolo»

Paura per Jamie Dornan, l'attore noto per aver interpretato Christian Grey nella trilogia «Cinquanta sfumature». Durante un viaggio in Portogallo è stato ricoverato con sintomi simili a quelli di un infarto, dopo essere stato morso da un bruco velenoso. «Sono fortunato a essere ancora vivo», ha detto l'attore.

Cosa è successo

Tra le vittime anche il presentatore britannico Gordon Smart, che ha raccontato la vicenda nel podcast The Good, the Bad and the Unexpected.

Ventiquattro ore dopo l'arrivo in hotel e una partita a golf, "ho iniziato a sentire formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro", ha confessato Smart. "Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell'inizio di un attacco di cuore'". Trasportato in ospedale, i medici credevano si trattasse di un effetto indesiderato dell'alcol. Dopo essersi ripreso, rientrato a casa, Gordon ha trovato Dornan nella sua stessa condizione.

Come sta Dornan

«Tornato a casa ho trovato Jamie attaccato ad alcune attrezzature mediche, era anche nella mia stessa condizione. Jamie mi ha detto: "Gordon, circa 20 minuti dopo che te ne sei andato, le mie braccia e le mie gambe sono diventate insensibili. Mi sono ritrovato nel retro di un'ambulanza'», ha svelato ancora.

I bruchi velenosi

Circa una settimana dopo, grazie agli studi dei medici, hanno scoperto la natura del loro male: «Ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai 40enni. Siamo stati fortunati».Si tratta di quelli che in Italia vengono chiamate processionarie, perché solitamente camminano, come fosse una processione, formando lunghissime file. Questi contengono una proteina altamente irritante la taumetopoeina, che può causare dolorose irritazioni ed eruzioni cutanee alla pelle, agli occhi e alla gola e, in rari casi, reazioni allergiche che possono portare alla morte. Si presentano come larve di lunghezza compresa fra i 3 e i 4 centimetri, ricoperte da peli urticanti che si possono staccare facilmente in seguito al contatto con l'animale, o essere trasportati anche dal vento.

I danni per i cani

La processionaria non è dannosa solo per il mondo vegetale, ma anche e soprattutto per il mondo animale e anche per gli umani, questo perché i peli urticanti possiedono una conformazione fisica tale da facilitarne l'aderenza a pelle, mucose e abiti. Il contatto della pelle con i peli della processionaria provoca un'immediata reazione cutanea che si manifesta come un eritema papuloso associato a dolore, prurito e rossore. Nei casi più gravi si potrebbe assistere anche alla comparsa di vescicole o bolle. Allo stesso modo se i peli entrano in contatto con le mucose, scatenano un'immediata reazione irritativa e infiammatoria. Ad esempio, in caso di contatto oculare si manifesta una congiuntivite; se poi i peli riescono a penetrare in profondità nell'occhio, vi è il rischio d'insorgenza di una grave infiammazione che - se non trattata - può portare addirittura alla cecità.