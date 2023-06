Jennifer Aniston mostra i capelli grigi (a 54 anni), il video è un successo: «Viva la bellezza la naturale»

Può la ricrescita fare tendenza in fatto di capelli? Decisamente sì, se a sfoggiarla è Jennifer Aniston. L'attrice si è mostrata con un ciuffo grigio in primo piano in uno degli ultimi video pubblicati su Instagram ed è stato un vero successo. La clip, girata per sponsorizzare un prodotto proprio per la cura dei capelli, è diventata virale grazie al dettaglio "nature". Ma vediamo meglio cosa ha combinato stavolta l'indimenticabile Rachel di Friends.

Qualche giorno fa Jennifer Aniston, 54 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 42 milioni di follower un breve video in cui si mostra in primo piano con una evidente ciocca di capelli grigi. La clip, con intento promozionale, ha messo immediatamente in secondo piano il prodotto a favore del look mostrato dall'attrice ex moglie di Brad Pitt.

Migliaia i commenti e i like per Jennifer, che ha sdoganato anche l'ultimo tabù in fatto di hairstyle: la ricrescita. «I tuoi capelli grigi sono bellissimi, ti fanno risaltare gli occhi», si legge in un commento. «Grazie per aver spianato la strada al grigio», recita un altro. «Amo il tuo mostrare la bellezza al naturale», scrive un'altra follower.