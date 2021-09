Jennifer Lopez a Venezia con Ben Affleck, da Valentino a Dior ecco i segreti dei suoi look (firmatissimi)

Dal romantico pizzo bianco allo spacco esplosivo sul red carpet, dal look total D&G al due pezzi Dior. E' proprio il caso di dirlo, Jennifer Lopez nelle ultime settimane è stata la regina di Venezia: prima alla spettacolare sfilata in Laguna di Dolce&Gabbana e poi con la dolce metà Ben Affleck per uno dei momenti più attesi del Festival del cinema.

Jennifer Lopez, la scelta del bianco

JLo è arrivata al Lido con un abito di pizzo plissé e total white firmato Valentino, che ha scelto per il tragitto in motoscafo, al quale ha abbinato un paio di occhiali black&white Prada. Un outfit sicuramente più bon ton del solito, romantico al punto giusto per andare in hotel mano nella mano con il bel fidanzato.

E sempre il bianco è stata la scelta di Jenny per il red carpet di venerdì sera: stavolta uno dei look sensuali per cui è -giustamente- famosa con tanto di taglio a sirena, spacco e scollatura di cristallo firmato dal libanese Georges Hobeika, noto soprattutto per i suoi abiti da sposa (che sia un velato messaggio su un nuovo "sì" in arrivo?). Sul suo profilo social, JLo ha condiviso tutti i "segreti" del look: gioielli Cartier e trucco della sua linea JLo beauty. I tacchi? Jimmy Choo, of course.

Meno chiacchierato ma -secondo noi - altrettanto degno di nota il completo Dior sfoggiato per il photocall di venerdì pomeriggio: sembra un abito ma non lo è, è invece un crop top con una gonna ruota nero a righe orizzontali. Coda di cavallo e stessi occhiali dell'arrivo: vi ricordate quando Carrie Bradshaw arrivò a Parigi con basco e righe? Questo look di JLo ci ha dato la stessa sensazione: perfetto per il mood Venezia.