Jeremy Renner torna a camminare a tre mesi dall'incidente, il video sui social: «Impressionante»

L'attore Jeremy Renner ora cammina di nuovo: quasi tre mesi dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente con uno spazzaneve. In un aggiornamento che ha pubblicato sui social media domenica, l'attore star degli Avengers si è mostrato durante una seduta di fisioterapia mentre cammina sulle sue gambe.

«Ora devo trovare altre cose per occupare il mio tempo in modo che il mio corpo possa riprendersi», ha scritto Jeremy Renner su Twitter. Tantissimi i fan che hanno commentato con parole di icoraggiamento: «Fratello! Questo è un grande progresso in 3 mesi! Impressionante», ha detto una persona. «Noi come fan siamo così orgogliosi di te e di quanto lontano sei arrivato, la tua forza, determinazione e mentalità sono fonte di ispirazione per noi», ha detto un'altra persona.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023

Renner, 52 anni, stava usando uno spazzaneve per aiutare un membro della famiglia a liberare il suo veicolo dalla neve il giorno di Capodanno quando si è verificato l'incidente. Negli aggiornamenti precedenti, Renner si è mostrato sdraiato in un letto d'ospedale e ha affermato di essersi rotto più di 30 ossa. Ha anche sofferto di un trauma toracico contusivo e un paio di giorni dopo è stato operato.

Renner è stato ampiamente conosciuto per il suo ruolo di Hawkeye (Occhio di Falco) nei film e nelle serie Marvel's Avengers . È stato inoltre nominato per due Oscar per i suoi ruoli in The Hurt Locker e The Town. Dopo il suo incidente, ha promosso la seconda stagione della sua serie Paramount+ Mayor of Kingstown e il suo programma Disney+ Rennervations , che deve ancora essere trasmesso.