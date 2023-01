Jeremy Renner, come sta dopo l'incidente con il gatto delle nevi: «Due anni per guarire»

Jeremy Renner avrebbe bisogno di almeno due anni per riprendersi completamente dalle ferite riportate nel giorno di Capodanno, quando un gatto delle nevi lo ha investito fuori dalla sua casa nella zona del Lago Tahoe. Le conseguenze dell'incidente sarebbero «molto più gravi» di quanto riportato: lo ha detto una fonte a Radar Online.

«Jeremy è consapevole del fatto che quel giorno è quasi morto», ha detto la fonte, ricostruendo la dinamica dell'incidente che ha coinvolto l'attore Marvel. Renner stava aiutando un automobilista bloccato dalla tormenta quando il suo spalaneve Kässbohrer Pisten ha cominciato a muoversi lentamente da solo e lo ha travolto schiacciandogli una gamba mentre l'attore cercava di risalire al volante. Jeremy aveva forti difficolta a respirare e sanguinava profusamente dalla testa. Il torace era stato schiacciato dall'automezzo, secondo il racconto di un soccorritore recuperato da Tmz. «I danni al torace erano così gravi che è stato ricostruito in sala operatoria», ha riportato Radar Online. Finora l'attore è stato sottoposto ad altri interventi chirurgici, ma è solo l'inizio: altre operazioni saranno necessarie per rimetterlo in piedi, ma i medici preferiscono distanziarle per lasciare all'organismo il tempo di riprendersi naturalmente.