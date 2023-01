Jeremy Renner, la diagnosi choc: «Oltre 30 ossa rotte, dovrà fare fisioterapia per due anni». Come sta l'attore

Jeremy Renner è a casa dopo l'incidente sulla neve e avrà davanti due anni di fisioterapia per rimettersi in sesto. L'attore è stato investito da un gatto delle nevi, che gli ha provocato la rottura di oltre 30 ossa. «Si ripareranno - dice su Instagram - diventeranno più forti, proprio come l'amore e il legame con la famiglia e gli amici si approfondiscono».

Occhio di falco è stato vittima del tremendo incidente a Capodanno, nella sua casa nella zona del Lago Taho. Ha subito una serie di interventi chirurgici a causa del trauma toracico contusivo ed ha rischiato di perdere una gamba. Da pochi giorni è tornato a casa e aggiorna i fan regolarmente sui suoi progressi. «Gli allenamenti mattutini, i propositi - scrive ancora Renner - sono cambiati del tutto in questo particolare nuovo anni. Nato da una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente trasformatosi in amore. Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e la premura per me e la mia famiglia. Tanto amore e apprezzamento a tutti voi», ha concluso.