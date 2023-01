Jeremy Renner, la foto dal letto d'ospedale dopo l'incidente: «Sono messo male ma grazie per l'affetto»

Jeremy Renner rassicura i fan. L'attore di Hollywood e protagonista di Avangers è rimasto gravemente ferito domenica scorsa dopo un incidente con lo spazzaneve usato per liberare il vialetto di casa. «Grazie a tutti per le belle parole - ha scritto in un post con una foto pubblicata dal letto d'ospedale. Sono messo troppo male per scrivere, ma mando affetto a tutti voi».

Renner ha subito due interventi chirurgici per far fronte alle gravi ferite al petto e alle gambe riportate quando, il giorno di Capodanno, è stato travolto dal suo "gatto delle nevi". Le condizioni dell'attore Marvel sono «gravi ma stabili», ha detto un portavoce. Renner era stato trasportato d'urgenza in eliambulanza in ospedale dopo l'incidente che lo ha coinvolto mentre cercava di aprire un vialetto nella neve vicino al suo ranch nell'area di Lake Tahoe: perdeva molto sangue anche se un vicino medico, applicando un laccio emostatico, aveva tentato di fermare l'emorragia.

La famiglia dell'attore ha espresso la sua più profonda gratitudine ai medici e al personale di soccorso oltre che ai fan «per le straordinarie espressioni di amore e di appoggio».

La battaglia contro la neve

Il 51enne Occhio di Falco nei film Marvel è considerato un eroe nella zona perché spesso in prima linea a combattere incendi e forti nevicate come quella che alla vigilia di Capodanno ha investito il ranch a una quarantina di chilometri da Reno lasciando 35 mila famiglie senza elettricità. La Sierra Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, era stata colpita fin da prima di Natale da una serie di perturbazioni - la "bufera del secolo" - che hanno provocato la morte di una sessantina di persone "coast to coast". Il 13 dicembre l'attore aveva postato una foto della sua auto completamente sepolta dalla neve con la didascalia: «Le nevicate a Lake Tahoe non sono uno scherzo». Renner è stato candidato per due volte agli Academy Awards per le interpretazioni in "The Hurt Locker" e "The Town". È diventato famoso per l'interpretazione del supereroe Clint Barton, noto anche come Occhio di Falco, nei film Marvel e in una nuova miniserie per Disney + oltre che per il suo ruolo nella serie di film 'Mission Impossiblè. Su Paramount+ c'è inoltre la serie "Mayor of Kingstown" nella quale Renner è protagonista e di cui arriverà nel 2023 una nuova stagione.