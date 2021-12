Il comico Jethro muore di Covid a 73 anni, aveva da poco sconfitto il cancro e ricevuto entrambe le dosi di vaccino

Il comico Jethro è morto di Covid nella giornata di ieri all'età di 73 anni. Il cabarettista, il cui vero nome è Geoffrey Rowe, era completamente vaccinato contro il virus. L'uomo ha contratto il Covid solo 10 giorni fa ed è stato in ospedale per sette giorni prima di morire.

Morto il comico Jethro, aveva 73 anni

APPROFONDIMENTI COVID Omicron, primo morto in Gran Bretagna. Johnson: «Sbagliato... FOLLINA Fabrizio Biz, negazionista di Treviso stroncato dal Covid: «Ho... LE STORIE Covid, la «spoon river» no vax dei telepredicatori...

Aveva combattuto contro un linfoma solo due anni fa e stava pian piano vincendo la sua battaglia ma è arrivato il Covid a porre fine alla sua dura battaglia. John Miles, manager e amico del comico, ha detto: «Hanno fatto tutto quello che potevano fare - è stato così aggressivo e veloce». «Era un ragazzo adorabile, un ragazzo molto gentile e molto divertente. Almeno ha portato molto divertimento a molte persone», ha aggiunto.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata in una dichiarazione in cui si leggeva: «È con enorme tristezza che annunciamo la scomparsa del noto e popolare comico della Cornovaglia Jethro. Jethro è morto tragicamente il 14 dicembre 2021 dopo aver contratto il Covid19».

Jethro lascia la sua compagna di vita Jennie, i figli Jesse e Lanyon, la figliastra Sarah, la nuora Stacey e, naturalmente, i suoi amati nipoti.

Omicron, primo morto in Gran Bretagna. Johnson: «Sbagliato pensare che sia meno pericolosa». Primo caso in Cina

«Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento molto triste e di darci tutto il tempo per addolorarci», scrivono i suoi cari nella nota. «Continueremo a sostenerci a vicenda nella consapevolezza che le nostre vite non saranno mai le stesse senza di lui».

Jethro è nato a St Buryan in Cornovaglia. Nel corso degli anni '80 ha ottenuto un seguito in Cornovaglia e Devon, prima di fare una performance televisiva nazionale nel 1990 al Des O'Connor Show. Negli anni 2000 è diventato una delle più grandi star della Cornovaglia. Nel febbraio 2020, ha annunciato sui social media che avrebbe «riattaccato il microfono» e si sarebbe ritirato dal circuito della commedia.

Comedian Jethro dies aged 73 from Covid despite having had two jabs and a booster https://t.co/KgdyNrFMuo — Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2021

Il comico Jim Davidson ha condiviso un video tributo a Jethro questa mattina, dicendo: «Siamo tutti con il cuore spezzato. È devastante. È un eufemismo dire che abbiamo il cuore spezzato. Siamo tutti sotto shock. Queste cose accadono così velocemente».