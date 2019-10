Addio a John Clarke: morto a 88 anni l'attore della soap “Il tempo della nostra vita”

Addio a. L'statunitense, star di «», una delle prime e più longevedella tv americana, ènella sua casa di Laguna Beach, in California, all'età di 88 anni per le complicazioni di una polmonite. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia a «The Hollywood Reporter». Sua figlia è l'attrice Melinda Clarke, che ha debuttato proprio in «Il tempo della nostra vita» per poi interpretare il personaggio di Julie Cooper-Nichol nella serie televisiva «The O.C.».LEGGI ANCHEJohn Clarke è stato il primo attore ad interpretare il personaggio di Mickey Horton in «Il tempo della nostra vita», lavorando nella soap dal suo debutto nel 1965 fino al suo ritiro dalle scene, avvenuto nel 2004 per problemi di salute. L'attore ha lavorato nel cinema e in teatro, ma è conosciuto principalmente per i suoi ruoli televisivi. Nel 1959 Clarke recitò insieme ad Ida Lupino in un episodio di «Ai confini della realtà», a cui sono seguite molte apparizioni in serie tv come «I racconti del West», «Lo sceriffo indiano», «Lawman», «Gunsmoke», «Il fuggiasco», «La signora del West» e «Cuore e batticuore». Tra i film figurano «I senza paura», «Vincitori e vinti», «La sottile linea rossa» e «Il sentiero dell'oro».