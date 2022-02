John Williams, compie 90 anni l'autore delle colonne sonore di Indiana Jones e Star Wars

Se ascoltassimo solo alcune note delle sue composizioni più celebri, ci verrebbe in mente non solo il film, ma con ogni probabilità anche una sequenza particolare. Oggi, compie 90 anni, il più grande compositore di colonne sonore vivente, John Williams, senza il quale, film come Lo Squalo, Indiana Jones e Star Wars non sarebbero tali.

Le opere celebri da lui composte sono così tante, che si rischierebbe di fare un elenco citandole tutte. Ha iniziato a comporre musica per la tv, già negli anni Cinquanta e nel 1972 a soli 40 anni ottiene il primo Oscar, per le musiche de Il violinista sul tetto, film di Norman Jewison, e nello stesso anno uscì il suo primo blockbuster, Le avventure del Poseidon con Gene Hackman, ma è nel 1974 che un incontro felice, cambierà la sua vita e quella del regista di Sugarland Express, il primo lungometraggio di un giovanissimo Steven Spielberg. Il successo planetario arriva con il secondo Oscar nel 1976 per un film a cui si pensa ogni volta che si mette un piede nell'acqua alta.

L'anno successivo, terzo Oscar ed il mondo (del cinema) non è più stato lo stesso. Star Wars, primo film della saga più redditizia della storia del box office, creata da George Lucas, la colonna sonora, indovinate chi l'ha scritta?

Stesso anno, il 1977, altra perla, di nuovo con Spielberg per Incontri ravvicinati del Terzo tipo. Ricordate il motivetto musicale di cinque note con cui gli umani dialogano con gli alieni. La musica fu composta anche prima della realizzazione del film, un fatto raro nel cinema.

Nel 1978 un altro cult. Superman, con Marlon Brando, Gene Hackman e Cristopher Reeve, la musica era ancora di John Williams. E siamo al 1981, super titolo, ancora di nuovo la coppia Spielberg-Williams ne Indiana Jones e I predatori dell'arca perduta. Qualcuno ha dimenticato la colonna sonora?

Non passa che un anno, che arriva un'altra pietra miliare del cinema. E.T. Sapete chi ha diretto il film e composto le musiche? Ed arrivò il quarto Oscar.

Anche gli anni 90 sono ricchi di colonne sonore per film indimenticabili. Nel 1990, Presunto innocente con Harrison Ford e un altro cult che vediamo ad ogni Natale, Mamma ho perso l'aereo, poi di nuovo Spielberg in Hook e nel 1993 un altro asso nella manica. Ecco i dinosauri di Jurassic Park.

Lo stesso anno per il capolavoro assoluto di Steven Spielberg, il film sull'Olocausto, Schindler's List e la colonna sonora di John Williams, che gli portarono l'Oscar numero 5.

Citiamo altri film, nel 1996 Sleepers, Amistad nel 1997 e poi ancora la preziosa amicizia per un altro capolavoro di Spielberg. Salvate il soldato Ryan.

Inizia il nuovo millennio ma il compositore americano è sempre in prima linea nella composizione di colonne sonore per il cinema di Serie A. E nel 2001 inizia una nuova saga dal successo incredibile: Harry Potter e la pietra filosofale.

E ancora Star Wars, Minority Report, Prova a prendermi, The Terminal, il nuovo Indiana Jones, mentre siamo ai primi anni 10 del Duemila e Williams rallenta di poco il suo ritmo, ma i numeri ci sono. Le avventure di Tintin, War Horse, Lincoln, The Post e nel 2019 Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

In totale sono 5 i premi Oscar vinti da John Williams, per Il violinista sul tetto, Lo squalo, Star Wars, E.T., Schindler's List. Nel 2020 ha ricevuto la sua ultima candidatura agli Oscar, la 52°, di cui 47 per le colonne sonore e 5 per la miglior canzone. John Williams è secondo solo a Walt Disney (59) per numero di candidature dell’Academy.