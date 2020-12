Johnny Depp cacciato dal cast di «Animali fantastici 3», ma riceverà l'intero compenso per il film: 16 milioni di dollari

Un altro avvincente episodio si aggiunge all'esplosiva carriera di Johnny Depp.

L'attore riceverà l'intero compenso di 16 milioni dollari per il terzo film della serie di Animali fantastici, anche se il mese scorso gli è stato chiesto di dimettersi dal progetto, dopo essere stato accusato di essere «un picchiatore di mogli».

É The Hollywood Reporter a offrire maggiori dettagli sulla situazione dell'attore di Grindelwald. Dopo anni di disordini e accuse di abusi da parte della sua ex moglie Amber Heard, la carriera di Depp è quasi implosa a novembre quando ha perso una causa per diffamazione avviata contro una pubblicazione apparsa sul The Sun.

L'attore nominato agli Oscar aveva citato in giudizio il tabloid britannico per un articolo del 2018 nel quale veniva definito «un picchiatore di mogli». Durante il processo gli avvocati di The Sun hanno presentato 14 resoconti di abusi raccontati da Heard. Mentre Depp aveva ripetutamente negato le accuse di aggressione, il giudice che presiede il caso, Andrew Nicol, ha affermato che il titolo pubblicato da The Sun era «sostanzialmente vero». All'indomani della sentenza, Depp ha annunciato di aver accettato di lasciare la serie, dopo che gli era stato chiesto di dimettersi. «Ho rispettato e accettato quella richiesta», ha scritto Depp in una breve dichiarazione su Instagram.

Mentre The Hollywood Reporter aveva riportato che Depp avrebbe ricevuto il suo intero stipendio, poiché il suo contratto non conteneva una clausola morale, la cifra totale era rimasta però un mistero. Depp che era apparso brevemente in Animali fantastici è stato costretto alle dimissioni prima di assumere un ruolo più importante nel sequel I crimini di Grindelwald.

Nel frattempo il regista David Yates nel 2017 diceva di Johnny «Posso solo parlarti dell'uomo che vedo ogni giorno: è pieno di gentilezza, ed è tutto quello che vedo. Qualunque sia l'accusa là fuori non coincide con il tipo di essere umano con cui ho lavorato».

