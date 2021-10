Johnny Depp a Roma, sold out l'incontro con i fan: in 4 minuti venduti 800 biglietti

Per l'evento di Johnny Depp organizzato da Alice nella città, in programma il 17 ottobre, venduti in 4 minuti - dalle 9 alle 9.04 di questa mattina - gli 800 biglietti a disposizione per l'incontro con il pubblico all'Auditorium di via della Conciliazione. Alice nella città venuta adesso sta cercando, date le nuove disposizioni governative in vigore da oggi, di ampliare la capienza e mettere a disposizione altri biglietti nei prossimi giorni.

Johnny Depp sarà ospite nella XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 14 al 24 ottobre 2021 in due location d'eccezione: l'Auditorium Parco della Musica e, da quest'anno per tutta la durata della manifestazione, anche l'Auditorium della Conciliazione, che già nel 2019 aveva ospitato la première europea di Maleficent - Signora del Male alla presenza di Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. Johnny Depp arriverà nella Capitale per presentare «Puffins», la web-serie animata prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e spin-off del film d'animazione «Arctic - Un'avventura glaciale».

Unica nel suo genere, la serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, alla quale l'attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista: Johnny Puff. Amatissimo dal pubblico di Alice nella Città, che da anni chiede di incontrarlo, Johnny Depp sarà a Roma anche per un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell'immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre da «Edward mani di forbice» a «La fabbrica di cioccolato», passando per la serie cinematografica «I Pirati dei Caraibi» e ancora «Alice in Wonderland», «Alice attraverso lo specchio» e «Neverland - Un sogno per la vita».