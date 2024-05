La diva: Demi Moore. La rivelazione: Karla Sofia Gascón. Tra le tante presenze forti di questa edizione al femminile sono loro a incarnare più di altre le due anime del festival, quella sfavillante all’insegna del glamour hollywoodiano, e quella dell’audacia, della ricerca di nuovi talenti che, spesso, proprio dalla Croisette spiccano il volo. Gascón, prima attrice trans «laureata» al Palais, è una di questi.

L’eroina di «Ghost» e «Soldato Jane» mancava da Cannes dai tempi del matrimonio con Bruce Willis, quasi trent’anni fa. Allora accompagnava il marito superstar sulle Marches, questa volta ha ballato da sola. E a fatto un ritorno eclatante, non solo come protagonista del film più votato dalla critica internazionale, «The Substance», vincitore del premio per la sceneggiatura, ma anche come testimonial dei massimi eventi mondani della kermesse.

Nell’horror-body di Coralie Fargeat Demi Moore è un’ex bella e famosa di Hollywood che ora conduce in tv un programma di aerobica. È ancora in splendida forma, ma non abbastanza per il suo capo, che la licenzia senza troppi scrupoli. La soluzione sembra arrivarle a casa con un misterioso siero sperimentale, «la Sostanza», una specie di Fontana dell’eterna giovinezza che promette un aspetto più giovane e bello, a patto che rispetti alcune regole. La principale è che non deve mai considerarsi sola, dal momento che, accettando il trattamento, vivrà una settimana nel suo corpo da cinquantenne (in realtà Moore ha 61 anni splendidamente portati) e un’altra in un corpo da ventenne (e qui entra in scena Margaret Qualley, lanciatissima figlia d’arte di Andie McDowell).

Molte scene cruente, fiumi di sangue e ferite ricucite con aghi grossi come chiodi, molti nudi, anche frontali. Com’è andata sul set? «Non è stato semplice, a volte mi sono sentita vulnerabile» dice Moore, «ma la vulnerabilità era necessaria per dare realismo alla storia. Il film mette alla berlina la prospettiva maschile della donna ideale e racconta la violenza che quotidianamente alcune donne si infliggono per rispettare i canoni estetici imposti dalla società». La sintonia scattata sul set con la più giovane Qualley ha aiutato: «Mi sono sentita al sicuro con lei, eravamo quasi sempre vicine, nude, e siamo riuscite ad avere anche qualche momento di leggerezza, scherzando su quanto fossero assurde certe situazioni che ci trovavamo a interpretare. La nostra fiducia reciproca cresceva di giorno in giorno». Per la prima volta a Cannes in concorso («mi sento davvero inesperta»), in realtà Demi non ha perso un colpo, passando dal Trofeo Chopard al galà benefico Amfar per la lotta all’Aids, e sempre in veste di padrona di casa, con abiti scintillanti, capelli al vento e tra le mani, al posto della borsetta, l’amato cagnolino Pilaf.

Premiata con le altre tre interpreti di «Emilia Perez», Karla Sofia Gascón si è presa meritatamente la scena, piangendo lacrime di felicità. «Dedico il premio a mio padre e a mio fratello che mi guardano dal cielo e a tutte le persone trans che soffrono perché vengono denigrate» ha detto in un fiume di emozioni. Spagnola di origine, cinquantenne, sposata e con una figlia adolescente, Karla ha cominciato come attrice di telenovelas, ora vive e lavora soprattutto in Messico. In «Emilia Perez», un musical sui narcos, interpreta un boss della droga che decide di diventare donna e di darsi un’altra possibilità in vesti più oneste e rispettabili: «Audiard è il regista migliore della galassia, con questa storia di speranza ci dice che tutti possono cambiare in meglio e che è arrivato il momento di farlo».