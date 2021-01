Keira Knightley: «Mai più scene di sesso nei film se il regista è un uomo»

Basta con le scene di sesso nei film a meno che la regista non sia una donna. Keira Knightley, la bella attrice britannica di 35 anni, ha detto che in futuro si rifiuterà di partecipare a scene di nudo o di sesso nei film diretti da uomini. In passato la star dei Pirati dei Caraibi ha girato diverse scene intime come in Espiazione e Colette, ma ha rivelato in una nuova intervista che sta cambiando la sua politica. Knightley ha dichiarato al podcast di Chanel Connects (per Metro): "Se in un film si realizza una storia che riguarda quel viaggio tra maternità e accettazione del corpo, mi dispiace, ma credo che dovrebbe essere con una regista donna. Non ho un divieto assoluto, ma non lo faccio con gli uomini».

APPROFONDIMENTI MODA Keira Knightley per Chanel DAI RED CARPET A INSTAGRAM Da Keira Knightley a Natalie Portman, tutte lo indossano: ecco il... L'INTERVISTA Keira Knightley contro Kate Middleton: «Non si può...

Da Keira Knightley a Natalie Portman, tutte lo indossano: ecco il vestito che fa impazzire le star

Bridgerton, tutte pazze per il Duca: ecco chi è il (nuovo) divo che fa sognare le donne

I coordinatori dell'intimità

Negli ultimi anni, Hollywood ha iniziato a rivalutare il suo rapporto con il sesso sullo schermo. I coordinatori dell'intimità sono ora impiegati in modo onnipresente su set cinematografici e televisivi e sono responsabili di garantire che gli attori non siano costretti a fare qualcosa con cui si trovano a disagio. Nell'intervista, Knightley ha continuato: «Non voglio che siano quelle orribili scene di sesso in cui sei tutto unto e tutti grugniscono. Non mi interessa farlo. Mi sento molto a disagio ora quando cerco di evitare lo sguardo maschile. Detto questo, ci sono momenti in cui capisco che una scena di sesso sarebbe davvera bella in un determinato film e in pratica hai solo bisogno di qualcuno che sembri sexy». "Knightley sarà la protagonista di Silent Night, una commedia di prossima uscita diretta da Camille Griffin. Il suo film Misbehaviour del 2020 è attualmente disponibile su Sky e Now TV.

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA