Ken il guerriero sbarca al cinema: oggi e domani il manga nelle sale

Martedì 25 Settembre 2018, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 16:09

Ken il guerriero sbarca al cinema. Un evento speciale dedicato ai fan del celebre personaggio manga, in occasione dei suoi 35 anni. Oggi e domani sera infatti sarà proiettato, in versione restaurata in alta definizione, il film del 2008 “Ken il guerriero: la leggenda di Hokuto”. L'eroe di intere generazioni di ragazzi si trova in un mondo devastato dalle guerre nucleari che hanno sancito la fine di ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercano di nascondersi dalla furia del malvagio Sauzer, sacro imperatore della scuola di Nanto, e pregano che arrivi un nuovo salvatore che metta fine alla paura. A proteggere i poveri e gli indifesi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della "Divina scuola di Hokuto", mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di potere. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro finale.