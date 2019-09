Kevin Hart, grave incidente stradale: l'attore e comico ferito «in modo serio»

Hart, secondo quanto riporta il sito statunitense TMZ, era a bordo della Plymouth Barracuda comprata a luglio per festeggiare il suo 40esimo compleanno. A guidare non era l'attore. L'auto si è schiantata contro un guard rail sulla Mulholland Drive, una strada ripida e piena di curve che attraversa le colline della città. Insieme a Kevin Hart, oltre all'autista, c'era una donna. Anche l'uomo alla guida avrebbe riportato gravi ferite alla schiena. Portato in un primo momento a casa, poco lontano dal luogo dell'incidente, Hart è stato poi trasferito in ospedale.



Tra i film a cui ha preso parte ci sono Paper Soldiers, Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà, ...e alla fine arriva Polly e Scary Movie 4.

è rimasto coinvolto in un graveautomobilistico. L'attore e comico, secondo indiscrezioni, avrebbe riportato ferite gravi alla schiena. L'incidente è avvenuto a